Ardahan'da Kar ve Sis, Küçükbaş Hayvan Sürülerini Zorladı

Ardahan'da Kar ve Sis, Küçükbaş Hayvan Sürülerini Zorladı
Güncelleme:
Ardahan'da, eylülde yağan kar ve sis, meralarda otlayan küçükbaş hayvan sürülerine zor anlar yaşattı. Hayvanlar, kış koşulları nedeniyle köylerine dönmekte güçlük çekti.

Ardahan'da meralarda otlamaya bırakılan küçükbaş hayvan sürüleri, eylülde yağan kar ile zor anlar yaşadı.

Kent genelinde havanın soğumaya başlamasıyla yüksek noktalarda zaman zaman kar ve sis etkili oldu.

Ardahan-Artvin arasındaki tepeler, kar ile beyaza büründü, sis yer yer görüş mesafesini düşürdü.

Kar ve sise yakalanan sürüler, köylerine doğru kontrollü dönüşe başladı.

Bağdeşen köyü yaylasında da dönüşe geçen küçükbaş hayvan sürüsü, kar ve sisin etkili olduğu bölgede zorlandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
