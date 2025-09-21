Ardahan'da Kar ve Sis, Küçükbaş Hayvan Sürülerini Zorladı

Ardahan'da meralarda otlamaya bırakılan küçükbaş hayvan sürüleri, eylülde yağan kar ile zor anlar yaşadı.

Kent genelinde havanın soğumaya başlamasıyla yüksek noktalarda zaman zaman kar ve sis etkili oldu.

Ardahan-Artvin arasındaki tepeler, kar ile beyaza büründü, sis yer yer görüş mesafesini düşürdü.

Kar ve sise yakalanan sürüler, köylerine doğru kontrollü dönüşe başladı.

Bağdeşen köyü yaylasında da dönüşe geçen küçükbaş hayvan sürüsü, kar ve sisin etkili olduğu bölgede zorlandı.