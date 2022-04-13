Kar yağışı, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde iki gündür etkili olan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı ve tipiye dönüştü.

Sisin de yoğunlaştığı Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları ekipleri, yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücülerin tedbirli olmasını istedi.