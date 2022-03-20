ARDAHAN'DA KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ, OPERATÖR YARALANDI - Haberler

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ARDAHAN'DA KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ, OPERATÖR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARDAHAN'da, Sahara Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapılan kar küreme aracı şarampole devrilirken, operatör Bülent Bölük yaralandı.

ARDAHAN'da, Sahara Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapılan kar küreme aracı şarampole devrilirken, operatör Bülent Bölük yaralandı.

Ardahan- Şavsat yolunun 2 bin 450 rakımlı Sahara Geçidi'ne dün gece çığ düştü. Yolu temizlemeye gelen Karayolları ekiplerinin iş makinesi, tipi nedeniyle şarampole devrildi. Görüş uzaklığının sıfırlandığı bölgede ekipler, karları güçlükle temizleyerek iş makinesine ulaştı. Devrilen iş makinesi, Karayolları ve AFAD ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. İş makinesi operatörü Bülent Bölük ise kazada hafif yaralandı.

ARDAHAN'DA KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ, OPERATÖR YARALANDI

ARDAHAN'DA KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ, OPERATÖR YARALANDI

ARDAHAN'DA KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ, OPERATÖR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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