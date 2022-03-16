ARDAHAN'DA KAR DURDU, SOĞUKLAR BAŞLADI - Haberler

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ARDAHAN'DA KAR DURDU, SOĞUKLAR BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARDAHAN'da kar yağışının ara vermesinin ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.

ARDAHAN'da kar yağışının ara vermesinin ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15,5 dereceye düştü. Aniden soğuyan hava nedeniyle dereler ve nehirler yeniden buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları meydana geldi. Göle ilçesi sıfırın altında 26,4 derece ile en soğuk yerleşim yeri oldu. Öte yandan zamansız gelen leylekler buzla kaplı nehirlerin açık kısımlarında beslenmeye çalıştı.

ARDAHAN'DA KAR DURDU, SOĞUKLAR BAŞLADI

ARDAHAN'DA KAR DURDU, SOĞUKLAR BAŞLADI

ARDAHAN'DA KAR DURDU, SOĞUKLAR BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

kar, Güncel, Haberler

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