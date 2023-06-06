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Ardahan'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ardahan'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel Haberler

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Göle- Kars karayolu Yenidemirkapı köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Bekir Gündüz (51) idaresindeki 36 FC 494 plakalı alçıpan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin Haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan Fatih Yardımcıel (16) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralı sürücü Gündüz ve Sami Yusuf Yurul ise 112 Acil Servis ekiplerince Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ardahan Göle Güncel Haberler

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