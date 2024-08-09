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Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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Sürücüleri öğrenilemeyen 34 KMC 74 plakalı otomobil ile 34 GNF 955 plakalı kamyonet, Ardahan-Göle kara yolunun Yalnızçam köyü yol ayrımında çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 34 KMC 74 plakalı otomobil ile 34 GNF 955 plakalı kamyonet, Ardahan- Göle kara yolunun Yalnızçam köyü yol ayrımında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Jandarma ardahan Göle Trafik Kazaları Sağlık Güncel Haberler

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