Ardahan'da Kamyonet Çarpışması: Sürücüler Yaralandı

Ardahan'da Kamyonet Çarpışması: Sürücüler Yaralandı
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Ardahan-Kars kara yolunda iki kamyonetin çarpışması sonucunda sürücüler yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

S.K. idaresindeki 36 AS 394 plakalı kamyonet, Ardahan- Kars kara yolunun Nebioğlu köyü yolu kavşağında, M.G. yönetimindeki 25 AAE 599 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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