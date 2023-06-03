Ardahan'da Kadın Çiftçilere Uygulamalı Süt Hijyeni Eğitimi Verildi

Ardahan'ın kırsalında yaşayan kadın çiftçilere, Kafkas Üniversitesi uzmanlarınca uygulamalı süt hijyeni eğitimi verildi. Merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde yaşayan 70 kadın, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde 'Uygulamalı Süt Hijyeni Eğitimi' programına katıldı.

Ardahan'ın kırsalında yaşayan kadın çiftçilere, Kafkas Üniversitesi uzmanlarınca uygulamalı süt hijyeni eğitimi verildi.

Merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde yaşayan 70 kadın, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde "Uygulamalı Süt Hijyeni Eğitimi" programına katıldı.

Kafkas Üniversitesi uzmanlarınca kadınlara süt sağımı, meme temizliği, sağlık ekipmanı ve malzemeleri hijyeni konularında 2 oturum şeklinde uygulamalı eğitim verildi.

Kafkas Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aksem Aksoy, kursiyerlere "süt hijyeni sağlamak için ortamda yürütülmesi gereken uygulamalar", "hayvancılık işletmelerindeki süt verimliliğini etkileyen kriterler", "sağım yöntemleri ve ekipmanlar" konulu sunum yaptı.

Veteriner hekim Barış Aşılıoğlu da "uygulamalı sağım teknikleri", "hijyen materyallerinin kullanımı" ve "doğru sağım" konularını anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, katılımın yoğun olduğunu, kadınların bu tür eğitimlere ilgi duyduğunu söyledi.

Eğitimin ardından kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.