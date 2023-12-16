Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler, aramada gümrük kaçağı 258 paket sigara ve 6 şişe alkol ile 4 bidon etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.