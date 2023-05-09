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Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda şüpheli bazı araçlarda arama yaptı.

Durdurulan bir otomobilde, 3 bin 370 paket bandrolsüz elektronik sigara tütünü, gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 110 paket tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ardahan Güncel Haberler

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