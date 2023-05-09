Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda şüpheli bazı araçlarda arama yaptı.

Durdurulan bir otomobilde, 3 bin 370 paket bandrolsüz elektronik sigara tütünü, gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 110 paket tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.