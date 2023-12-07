Haberler ›› Güncel ›› Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

7 Aralık 2023 12:11 Son Güncelleme: 12:12 Abone Ol

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Posof ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, 80 tekstil ürünü, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 18 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.