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Ardahan'da kaçakçılık operasyonu

Ardahan'da kaçakçılık operasyonu

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Ardahan'da gümrük kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Ardahan'da gümrük kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kentte farklı tarihlerde kaçakçılığı önlemeye yönelik kargo araçlarında arama yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 21 kargo paketinde 475 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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