Ardahan'da Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Ardahan'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla yapılan çalışmada kazı malzemeleri ve kazı alanındaki heykel ile sikkelere el koydu.