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Ardahan'da Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

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Ardahan'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla yapılan çalışmada kazı malzemeleri ve kazı alanındaki heykel ile sikkelere el koydu.

Ardahan'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Savcılık talimatıyla kent merkezinde çalışma yapan polis ekipleri, 9 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Kazı malzemeleri ve kazı alanındaki heykel ile sikkelere el koyan polisler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden 1'i emniyette serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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