Ardahan'da Kaçak Kablosuz Kulaklık Operasyonu

Ardahan'da polis ekiplerince, kargo kutusunda 17 kaçak kablosuz kulaklık ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte kaçakçılığa yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kargo firmasında yaptığı aramada, kaçak gönderi paketinde 17 kablosuz kulaklık buldu.

Kulaklıklara el konulurken, konuya ilişkin Ş.G gözaltına aldı.