Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek
Ardahan'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Kırsal arazide devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bağdeşen köyü bölgesinde yaralı kızıl şahin bulunca durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu koruma altına alıp Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Yaralı kuş tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
AA / Günay Nuh - Güncel