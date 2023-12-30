Ardahan'da Jandarma Timi Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Ardahan'da jandarma timi, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, karla kaplı Çamlıçatak ve Yalnızçam Ormanlığında yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ilişkin çalışma yaptı.

Araçlarla getirilen kaba yem, arpa, kuş yemi, ekmek ve etler, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına döküldü.

Jandarma timi daha sonra kent merkezindeki sahipsiz hayvanlar için de Kaptanpaşa ve Halil Efendi mahallelerinde belirlenen yerlere mama bıraktı.