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Ardahan'da Jandarma Komandoları İnanılmaz Şartlarda Operasyon Yapıyor

Ardahan'da Jandarma Komandoları İnanılmaz Şartlarda Operasyon Yapıyor
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, karlı ve soğuk havada gerçekleştirdiği operasyonları duyurdu. Sıfırın altında 20 derece soğukta komandolar, asayişi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların, karlı ve soğuk havada yürüttüğü operasyonlara ilişkin paylaşım yapıldı.

Kentte, özellikle kırsalda bir metreyi bulan kar ve sıfırın altında 20 dereceye düşen soğuk havada jandarmanın asayişi sağlamaya yönelik operasyonları devam ediyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesaplarında operasyonlara ilişkin, "Onlar vatanı yar belleyen yiğit Jandarmalar. Her an hazır, her şartta hazır. Komandolarımızın operasyonları devam ediyor." notu paylaşıldı.

Paylaşımda yoğun karlı ve soğuk gecede yapılan operasyonlara ilişkin görseller yer alıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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