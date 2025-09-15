Ardahan'da Jandarma, Hayvan Kaynaklı Kazalara Karşı Çiftçileri Uyarıyor

Ardahan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte hayvan kaynaklı kazara karşı SMS ve anonslarla köylerdeki çiftçiler ile besicileri uyardı.

Son günlerde hayvanların karıştığı kazalarda artış gözlenen kentte, jandarma ekipleri mal ve can kaybını önlemek için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda köylere giden ekipler, camilerden yaptıkları duyurularla çiftçiler ile besicileri hayvanlarını sahipsiz bırakmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca vatandaşların telefonlarına SMS ile şu uyarı gönderildi:

"Son günlerde yol üzerinde hayvana çarpma sonucu meydana gelen trafik kazalarında artış görülmektedir. Lütfen hayvanlarınızı başıboş şekilde bırakmayınız. Hayvanlarınızı yola çıkarmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmakta hem can hem de mal kayıplarına neden olmaktadır. Hayvanlarınızı yola çıkarmamanız, hem kendi malınızı hem de vatandaşlarımızın canını koruyacaktır. Unutmayınız, meydana gelen araç hasarlarından hukuken hayvan sahibi sorumludur."