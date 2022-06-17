Ardahan'da jandarma ekipleri öğrencilerle doğaya 183 kuş yuvası bıraktı - Haberler

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Ardahan'da jandarma ekipleri öğrencilerle doğaya 183 kuş yuvası bıraktı

AA - Günay Nuh - Güncel
Ardahan'da jandarma ekipleri öğrencilerle doğaya 183 kuş yuvası bıraktı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerle doğaya 183 kuş yuvası bıraktı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerle doğaya 183 kuş yuvası bıraktı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, doğanın korunması ve yaşatılması amacıyla köy okulunda okuyan bir grup öğrenci ile Çamlıçatak ve Yalnızçam bölgelerindeki ormanlık alana gitti.

Öğrenciler, jandarmanın temin ettiği 183 adet kuş yuvasını ekiplerle buradaki ağaçlara astı.

AA / Günay Nuh - Güncel

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