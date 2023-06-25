Ardahan'da İki Tır Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı
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Ardahan-Çıldır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Ardahan'da iki tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Yıldırımtepe mevkisinde, Ertuğrul Bıyık idaresindeki 27 APD 16 plakalı tır ile Dmıtrov Dobrın'ın kullandığı B 4409 HT yabancı plakalı tır çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında kısa süreliğine trafikte aksama yaşandı.