Ardahan'da İki Tır Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Ardahan-Çıldır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında trafikte kısa süreli aksama yaşandı.