Ardahan'da İki Aile Arasındaki Husumet Barış Yemeği ile Sonlandırıldı

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2012'de başlayan Felek ve Baranalp aileleri arasındaki husumet, Vali Hayrettin Çiçek ve kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen bir barış yemeğiyle son buldu. İki ailenin üyeleri, el sıkışarak barıştı ve geçmişteki kırgınlıkları geride bıraktı.

Ardahan iki aile arasında 2012'de başlayan husumet, Vali Hayrettin Çiçek ve kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Merkeze bağlı Kocaköy köyünde yaşayan Felek ve Baranalp aileleri arasında 2012'de çıkan, daha sonraki süreçlerde de 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle devam kavgalar nedeniyle başlayan husumet, Vali Hayrettin Çiçek ile kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Köydeki Zeki Baranalp'ın evinin önünde düzenlenen barış yemeğine iki ailenin üyeleri katıldı.

Her iki ailenin fertleri, Diyanet-Sen Ardahan Temsilcisi ve din görevlisi İbrahim Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından el sıkışarak barıştı.

Burada konuşan Vali Çiçek, bugün çok güzel bir program dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Geçmişte çeşitli vesilelerle aralarına küslük giren, iki ailenin aralarında tekrar kardeşlik hukukunu yeşertmek adına irade gösterdiklerini belirten Çiçek, "Bu durum bizleri de çok mutlu etti. Küsleri barıştırmak bizler açısından da çok büyük ve hikmetli bir olay. Çok sevabı olan bir husus. Buna vesile oldukları için bu cemiyette bulunan herkes bu sevaptan mutlaka nasibini alacaktır. Bu vesileyle husumetli iki ailemizin arasındaki küslüğün barışla sonuçlanmasına katkı sunan başta köy muhtarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa ailelerin yanı sıra Ardahan İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Adem Karadeniz ve İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

Kocaköy köyü Muhtarı Özbay Baranalp da Vali Çiçek ve kanaat önderlerine katkı sunmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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