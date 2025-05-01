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Ardahan'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Ardahan'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Ardahan'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği hırsızlık operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Ekipler, hırsızlık olayına karışan E.A.'yı gözaltına alırken, çok sayıda çalıntı mala el koydu.

Ardahan'da jandarma ekiplerince yapılan hırsızlık operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Balıkçılar köyündeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonla E.A'yı gözaltına alırken, buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 fişek ve 1 şarjöre el koydu.

Şüpheli E.A. jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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