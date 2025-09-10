Ardahan'da Hayvan Pazarları Yeniden Açıldı

Ardahan'da, şap hastalığı yüzünden kapalı olan hayvan pazarları açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve yüzde 85'in üzerinde gerçekleştirilen aşılama çalışmaları sonucunda hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İl genelinde 10 Temmuz'da baş gösteren hastalığın sonrasında kısıtlanan tüm hayvan hareketleri ve hayvan pazarları aşılama çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yaklaşık 367 bin büyükbaş varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da kontrol ve önlemlerini sürdürüyor.