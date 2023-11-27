Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı

Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli, Türkgözü Gümrük Kapısı ile uygulamalarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nın yanı sıra il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gümrük kapısına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 2 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Türkgözü Gümrük Müdürlüğüne teslim edilen 2 şüphelinin işlemi sürüyor.

Ekipler, il ve ilçelerdeki güvenlik uygulamalarında da haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheliyi yakaladı.