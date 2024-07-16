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Ardahan'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

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Ardahan-Göle kara yolunda meydana gelen kazada, M.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardahan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ç'nin kullandığı 69 AN 798 plakalı araç, Ardahan- Göle kara yolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki G.Ç, R.Z.Ç, M.E.Ç ve 3 yaşındaki K.N.Ç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Ardahan Göle Trafik Kazaları Güncel Haberler

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