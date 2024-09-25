Ardahan'da Gün Batımında Gökyüzü Kızıla Büründü
Ardahan'da gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı, eşsiz manzara vatandaşları büyüledi.
Ardahan'da gökyüzü kızıla büründü
ARDAHAN - Ardahan'da gün batımıyla birlikte gökyüzü adeta kızıla boyandı.
Ardahan'da sabah saatlerinde kentin üzeri kızıla bürünürken, gökyüzünde oluşan manzarayı görenler ise gözlerini alamadı. Ardahan'da sabah saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı. Ardahan'da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı.