Ardahan'da gün batımı kızıllığı ve kuşların uçuşu görüntülendi
Ardahan'da akşam saatlerinde gün batımının oluşturduğu kızıllık ve kuşların toplu uçuşları kayda değer güzel görüntüler oluşturdu. Dondurucu soğuğa rağmen kuşlar uzun süre gökyüzünde süzüldü.
Ardahan'da gün batımının oluşturduğu kızıllık ile kuşların uçuşu güzel görüntü oluşturdu.
Akşam saatlerinde gün batımı sırasında kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Kuşlar, dondurucu soğuğa rağmen uzun süre gökyüzünde süzüldü.
Kuşların toplu hareketleri ve bulutlarda oluşan kızıllık vatandaşların ilgisini çekti.