Haberler

Ardahan'da gün batımı kızıllığı ve kuşların uçuşu görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da akşam saatlerinde gün batımının oluşturduğu kızıllık ve kuşların toplu uçuşları kayda değer güzel görüntüler oluşturdu. Dondurucu soğuğa rağmen kuşlar uzun süre gökyüzünde süzüldü.

Ardahan'da gün batımının oluşturduğu kızıllık ile kuşların uçuşu güzel görüntü oluşturdu.

Akşam saatlerinde gün batımı sırasında kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

Kuşlar, dondurucu soğuğa rağmen uzun süre gökyüzünde süzüldü.

Kuşların toplu hareketleri ve bulutlarda oluşan kızıllık vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu