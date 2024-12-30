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Ardahan'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Ardahan'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı
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Ardahan'da yapılan gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, piyasaya sürülmek istenen kaçak ürünlere yönelik çalışma başlattı ve 307 paket sigara ile 63 şişe alkol ele geçirdi.

Ardahan'da, gümrük kaçağı sigara ile alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sürülmek istenen gümrük kaçağı sigara ve alkol ürünlerine yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 307 paket sigara ile 63 şişe alkol ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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