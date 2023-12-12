Ardahan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu kişilere yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın bulunduğu Çıldır ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir işletmede yurda yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu kişilere yer ve imkan sağladığı iddiasıyla şüpheliler O.Ş. ve T.Ş, gözaltına alındı.