Ardahan'da Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

Ardahan'da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelirlerin Gazze'ye gönderileceği açıklandı. Etkinliğe katılım yoğun oldu.

Ardahan'da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

İl Müftülüğünün organizesiyle Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen kermese, sivil toplum kuruluşları destek verdi, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kermesten elde edilecek gelirin, yardım için Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kermesi ziyaret ederek, benzeri etkinliğin daha önce de yapıldığını söyledi.

Gazze için bir araya geldiklerini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun. İnşallah çok da güzel bir gelir oluşacak. Ben bu kermesin tertip edilmesinde, düzenlenmesinde başta emeği olan müftü hocama, onun kıymetli ekibine, hocalarımıza, hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. İlgi gösteren Ardahanlı hemşehrilerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın çok ciddi destekleri söz konusu. Kermesimiz hayırlı olsun."

İl Müftüsü Adem Karadeniz de kermesin 2 gün süreceğini belirterek, yoğun katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
