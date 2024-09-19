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Ardahan'da Gaziler Günü Etkinliği Düzenlendi

Ardahan'da Gaziler Günü Etkinliği Düzenlendi
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ardahan'da düzenlenen etkinlikte gaziler, spor dallarında yeteneklerini sergiledi. Vali Hayrettin Çiçek'in katıldığı etkinlikte, gaziler ve gençler birçok spor faaliyeti gerçekleştirdi. Vali Çiçek, etkinlikle gençleri gazilerle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Gaziler, etkinlik için teşekkür ederek, unutulmaz bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gaziler, spor dallarındaki hünerlerini gösterdi.

İnönü Mahallesi'ndeki spor salonunda düzenlenen etkinlikte, Vali Hayrettin Çiçek, gaziler, şehit aileleri ve gençlerle bir araya geldi.

Futbol, basketbol, voleybol, curling, bilek güreşi gibi birçok etkinliğe katılan gaziler, keyifli zaman geçirdi.

Gaziler ve gençlerle bilek güreşi yapan Vali Çiçek, bu etkinlikle gençlerle gazileri buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çiçek, "Bugün gazilerimiz ve gençlerimizle birlikteyiz. Gazilerimize spor yaptırdık. Gençlerimizi gazilerimizle bir araya getirdik. Birçok etkinlik yaptık. Amacımız, gençlerimiz de gazilerimizi bilsin, tanısın. Gazilik müessesesinin ne kadar kıymet ifade ettiğini bilsinler. Genç kardeşlerimiz de etkinlikten mutlu oldular." dedi.

15 Temmuz gazisi Zafer İpek de "Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bugünümüz dolu dolu geçti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikler ardahan Güncel Spor

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