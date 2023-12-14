Ardahan'da firari hükümlü yakalandı
Ardahan'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. U.A'nın cinsel saldırı suçundan arandığı belirlendi.
Ardahan'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Asayiş ekipleri, "cinsel saldırı" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'nın kent merkezindeki bir adreste saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan U.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.