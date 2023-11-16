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Ardahan'da firari hükümlü yakalandı

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Ardahan'da hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Asayiş ekipleri, hakkında "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y'nin Göle ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan G.Y, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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