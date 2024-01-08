Ardahan'da firari hükümlü tır dorsesinde yakalandı
Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda güvenlik birimleri, durdurdukları bir tırda arama yaptı. Ekipler, tırın dorsesinde 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Y'yi yakaladı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Tırın sürücüsü hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.
Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda güvenlik birimleri, durdurdukları bir tırda arama yaptı.
Ekipler, tırın dorsesinde 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Y'yi yakaladı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Tırın sürücüsü hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.