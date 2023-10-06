Ardahan'da firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Ardahan'da 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G'nin Ardahan Güney Çevre yolunda olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.