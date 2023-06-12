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Ardahan'da FETÖ mensubu karı koca tır dorsesinde yakalandı

Ardahan'da FETÖ mensubu karı koca tır dorsesinde yakalandı

Güncel Haberler

Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda durdurulan tırın dorsesinde FETÖ soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan karı koca ile tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ardahan'da FETÖ mensubu karı koca, tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda güvenlik birimleri, durdurdukları tırda arama yaptı.

Ekipler, tırın dorsesinde FETÖ soruşturması kapsamında 2018 yılında haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilen N.D ile eşi N.D'yi buldu.

İki zanlı ile tır sürücüsü S.K, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Tır sürücüsünün göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Gürcistan Ardahan Güncel Haberler

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