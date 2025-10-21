Ardahan'da Etkili Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
Ardahan'da gece etkili olan soğuk havanın ardından sabaha doğru başlayan sis, kent genelinde ve Ardahan-Kars kara yolunda görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Özellikle Çamlıçatak mevkisi ile Artvin ve Göle bağlantılı yollarda da sis etkisini artırdı.
