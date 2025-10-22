Ardahan'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı
Ardahan'da gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında iki farklı adreste arama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapılmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Ekiplerce kent merkezi ile Göle ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 farklı adreste arama yapıldı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, T.D. ve Ç.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.