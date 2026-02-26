Haberler

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarına bir gün ara verildi. Kar yağışı sebebiyle hamile, engelli ve çocuk sahibi kadın personel idari izinli sayılacak.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin bir gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

