Ardahan'da "Eğitim-Öğretim Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Ardahan'da "Eğitim-Öğretim Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Merkez Şehit Asımbey İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Vali Hayrettin Çiçek, okul müdürleriyle bir araya eldi.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, akademik ve değerler eğitimi, okul güvenliği, başarıyı artırmaya yönelik program ve çalışmalar ile öğrenci ve öğretmenleri motive etmeye yönelik uygulamaları değerlendirdiklerini söyledi.

İlgililerin görüş ve önerilerini de aldıklarını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi eğitim birçok bileşeni olan bir bütündür. Bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağı insanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapıdır. Geçtiğimiz yıl uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline önceki yıl olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hep birlikte sahip çıkacağız. Milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının temel yaklaşımı, öğrenci profili, erdem-değer-eylem çerçevesi ve beceriler çerçevesi bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir.

İnanıyoruz ki bu model ile ülkemiz eğitimde daha ileriye gidecektir. Milli Eğitim Bakanlığımızın titizlikle geçen yıldan bu tarafa devam eden bu model dahilinde çalışmalarımızı yürütmeyi sürdüreceğiz. Bu konuda siz değerli çalışma arkadaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de katıldı.