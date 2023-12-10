Ardahan'da "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" kapsamında kurslar açıldı

Ardahan'da, eğitim seviyesini yükseltmek için hazırlanan "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" kapsamında 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 13 kurs açıldı.

Ardahan'da, eğitim seviyesini yükseltmek için hazırlanan "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" kapsamında 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 13 kurs açıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, Merkez Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen kursları ziyaret ederek öğrencilerle yemek yedi, eğitime ilişkin taleplerini dinledi.

Sınıflarda da inceleme yapan Çiçek, gazetecilere, geçen hafta başlattıkları "Destekleme ve Yetiştirme Kursları" ile amaçlarının eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Kurslarla kırsal kesimdeki öğrencilerin sınavlara hazırlık imkanı bulduğunu belirten Çiçek, şunları dile getirdi:

"Özellikle 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri üniversite ve liselere giriş sınavlarında son aşamadalar. İl ve ilçe merkezlerinde çocuklarımız etüt hizmeti alabiliyorlar. Ardahan'daki öğrencilerimizin büyük kısmı kırsalda ikamet ediyor. Dolayısıyla kırsaldaki öğrencilerimiz bu imkana sahip olamayabiliyor. Biz hazırladığımız proje ile köylerdeki çocuklarımızı hafta sonları etüt ve kurs imkanından faydalanmaları için il ve ilçe merkezlerine taşıyoruz. Servislerle taşınan öğrenciler, öğle yemeğini de yedikten sonra kurs bitiminde yine aynı şekilde servisle evlerine bırakılıyor."

Bir haftada yaklaşık 600 öğrencinin 13 kursa katıldığını bildiren Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti.