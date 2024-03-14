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Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Ardahan'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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