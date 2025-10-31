Haberler

Ardahan'da Dondurucu Soğuklar: Gece Sıcaklık Sıfırın Altında 10 Derece

Güncelleme:
Meteoroloji verilerine göre, Ardahan'da en düşük gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi. Soğuklar nedeniyle buzlanma ve bitkilerde kırağı oluştu.

Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Gece dondurucu soğuklar nedeniyle kentte buzlanma meydana geldi.

Soğukların etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
