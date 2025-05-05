Ardahan'da Dolu Yağışı Yüksek Rakımlı Köyleri Beyaza Bürüdü
Ardahan'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, yüksek rakımlı köylerde beyaz bir örtü oluşturdu. Dolu, kar yağışını aratmadı ve yaklaşık 5 dakika boyunca sürdü.
ARDAHAN'da öğle saatlerinde etkili olan doluyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini fındık büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu yağışıyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü. Sulakyurt köyü ve çevresinde etkili olan dolu, kar yağışını aratmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel