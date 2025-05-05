Ardahan'da Dolu Yağışı Yüksek Rakımlı Köyleri Beyaza Bürüdü
Ardahan'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğündeki dolu, 5 dakika sürdü ve Sulakyurt köyünde yoğun bir şekilde hissedildi.
ARDAHAN'da öğle saatlerinde etkili olan doluyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini fındık büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu yağışıyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü. Sulakyurt köyü ve çevresinde etkili olan dolu, kar yağışını aratmadı.
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel