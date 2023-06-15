Ardahan'da Dolu Yağışı Yolları Beyaza Bürüdü

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, nadir görülen bir tablo oluşturdu.

Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü

ARDAHAN Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

Ardahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, nadir görülen bir tablo oluşturdu. Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu Ardahan çevre yolu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır'dan saman yükleyip Ardahan'da satmak için getiren Nusret Timuçin, sıcaktan soğuğa geldiğini ve beyaz örtüyle karşılaşınca şok yaşadığını söyledi. Timuçin, "Kış geri geldi. Diyarbakır'dan daha yeni saman getirdik. Burayı böyle görünce de şaşkınlık yaşadık. Sanki kar yağmış" dedi.