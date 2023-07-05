Ardahan'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'da sağanakla birlikte etkili olan dolu hazırlıksız yakaladı. Bölgede tarım arazileri kısmen zarar gördü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Çevreyi beyaza bürüyen dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köylerde yağan dolunun ekili arazilere zarar verdiği öğrenildi.

Son günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışının tarım arazilerine zarar verdiğini söyleyen Alican Yıldız, "Bu yıl iklim değişikliğiyle birlikte son günlerde etkili olan sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar veriyor. İl genelinde Şap hastalığının da yayılması biz çiftçileri büyük ölçüde olumsuz etkiledi" dedi.

Ardahan kent merkezi ise yağan doluyla birlikte beyaza büründü.