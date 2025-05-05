Ardahan'da Dolu Yağışı Etrafı Beyaza Bürüdü
Ardahan'da yaşanan sağanak yağış, akşam saatlerinde doluya dönüşerek Sulakyurt Köyü'nde etkili oldu. Yoğun yağan dolu nedeniyle köy merkezi ve çevresi beyaza büründü ve su taşkınları meydana geldi.
Ardahan'da dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Kentte sağanak, akşama doğru yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış, özellikle merkeze bağlı Sulakyurt Köyünde etkilisini gösterdi.
Yağışın yoğunlaştığı köy merkezi ve tepeler beyaza büründü.
Yoğun yağış nedeniyle köy içinde su taşkınları oluştu.