Ardahan'da dolu etkili oldu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Çıldır'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinde herhangi bir hasarın olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ardahan'da dolu etkili oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.