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Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Ardahan-Kars kara yolunda giysi yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

A.S. idaresindeki 61 K 11150 plakalı giysi yüklü tır, Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü S.A, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırdaki giysiler başka bir tıra taşınırken, yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Kars Ulaşım Kaza Yaşam Güncel Haberler

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